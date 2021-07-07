США вимагають звільнити заарештованого окупантами у Криму журналіста Єсипенка
Посольство США засудило рішення російських окупантів в Криму про продовження арешту журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка
Про це повідомила пресслужба посольства у Twitter.
"Рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
- 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
- До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
- 6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка
- Дружина Єсипенка Катерина вийшла на одиночний пікет під Офіс президента України.
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