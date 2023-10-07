США висилають з країни двох дипломатів російського посольства

Про це пише Bloomberg.

"Цей крок був зроблений після того, як Росія вигнала двох американських дипломатів за контакти з колишнім співробітником консульства, якого звинуватили в зборі конфіденційної інформації. США назвали ці звинувачення безпідставними", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російським дипломатам дали сім днів на те, щоб залишити США. Стільки ж часу дали американським дипломатам Джеффрі Сілліну та Девіду Бернштейну, яким минулого місяця було наказано покинути Росію.

"Департамент не буде терпіти тактику переслідування наших дипломатів з боку російського уряду", - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.