США висилають з країни двох дипломатів російського посольства
Сполучені Штати висилають з Вашингтона двох російських дипломатів після того, як РФ відправила двох американців за контакти з колишнім співробітником консульства
Про це пише Bloomberg.
"Цей крок був зроблений після того, як Росія вигнала двох американських дипломатів за контакти з колишнім співробітником консульства, якого звинуватили в зборі конфіденційної інформації. США назвали ці звинувачення безпідставними", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російським дипломатам дали сім днів на те, щоб залишити США. Стільки ж часу дали американським дипломатам Джеффрі Сілліну та Девіду Бернштейну, яким минулого місяця було наказано покинути Росію.
"Департамент не буде терпіти тактику переслідування наших дипломатів з боку російського уряду", - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.
- 15 вересня міністерство закордонних справ Росії оголосило "персоною нон ґрата" співробітників посольства США в Москві. У Державному департаменті США заявили, що Росія обрала протистояння та ескалацію замість конструктивної дипломатичної взаємодії.
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