Росія викликала посла США і висилає двох дипломатів через підозри у шпигунстві
Міністерство закордонних справ Росії оголосило "персоною нон ґрата" співробітників посольства США в Москві
Про це інформує пропагандистське МЗС Росії.
"Викликаній в МЗС Росії 14 вересня голові американської дипмісії в Москві Лінн Трейсі було зроблено жорсткий демарш із врученням офіційної ноти щодо несумісності з дипломатичним статусом дій першого секретаря посольства США Джеффрі Сілліна та другого секретаря посольства Девіда Бернстайна", - йдеться в заяві.
За даними російського міністерства закордонних справ, дипломати нібито вели незаконну діяльність, підтримуючи зв'язок з обвинуваченим у так званій конфіденційній співпраці з іноземною державою росіянином Робертом Шоновим. Він за гроші виконував завдання, які мали завдати шкоди нацбезпеці РФ.
Послу США заявлено, що Джеффрі Сіллін та Девід Бернстайн мають залишити територію Росії протягом 7 діб у статусі "персона нон ґрата".
"Підкреслено також, що протиправна активність дипломатичного представництва США, включаючи втручання у внутрішні справи країни перебування, є неприпустимою і буде рішуче припинятися. Російська сторона очікує, що у Вашингтоні зроблять правильні висновки, утримавшись від конфронтаційних кроків", - пише пресслужба.
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