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США висунули звинувачення олігарху Дерипасці за порушення санкцій проти РФ

29 вересня, 2022 четвер
22:01
Економіка Олег Дерипаска

США офіційно висунули звинувачення в ухиленні від санкцій та перешкоджанні правосуддю російському олігарху Олегу Дерипасці

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

"Міністерство юстиції оголосило сьогодні про оприлюднення обвинувального висновку, який звинувачує громадянина США та трьох громадян Російської Федерації у порушенні нових санкцій США, введених раніше цього року у відповідь на неспровоковане військове вторгнення Росії до України", - йдеться у повідомленні.

Заступник генерального прокурора Ліза О. Монако заявила, що Олег Дерипаска, працюючи на благо російської держави та енергетичного сектору, прагнув обійти санкції США за допомогою брехні та обману, щоб нажитися на американському способі життя та отримати вигоду з нього.

За змову з метою порушення та ухилення від санкцій США та порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження російському олігарху загрожує до 20 років позбавлення волі. Олег Дерипаска та його спільники намагались народити дитину в США, аби вона могла скористатися перевагами американської системи охорони здоров'я та громадянства США з права народження.

У обвинувальному висновку також повідомляється про намір Сполучених Штатів конфіскувати у Дерипаскі доходи від його злочину, включаючи власність США та доходи від продажу музичної студії.

Відзначимо, Олег Дерипаска 6 квітня 2018 був включений до списку санкцій США. Є власником холдингу "Базовий Елемент", мільярдером, одним із найбагатших людей Росії.

Мінфін Франції арештував 3 маєтки російських бізнесменів. Конфіскували віллу "Геркулес" поблизу Сен-Тропе. Вона з 2005 року належить Дерипасці.

  • Нагадаємо, Дерипаска перебуває під санкціями США ще з 2016 року. Його звинувачують у втручанні у вибори. Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він виступив за припинення війни і якнайскоріші мирні перемовини.

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санкції проти Росії
США
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