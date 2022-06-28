США визнають Росію країною-терористом, - політик Рибачук

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо"

"Те, що США оголосять Росію країною-терористом, в мене немає сумнівів. Вчора про це говорили в американській пресі. Наголошувалось на тому, що спеціальний комітет сенату США таке рішення ухвалив, але ще визначається у цьому питанні адміністрація Байдена. Однак, судячи з реакції президента Байдена на вчорашній обстріл Кременчука, це неминуче трапиться", - розповів Рибачук.

Рибачук наголосив, що Росію прирівняють до країн-злочинців.

"Це означатиме, що на Росії стоятиме тавро злочинця. Хоча на Росію і так накладені безліч міжнародних санкцій, визнання країною-терористом повністю ізолює Російську Федерацію. Будь-які стосунки з країною, яка підтримує тероризм стануть неприпустимі. Тому це фактично закріпить ізоляцію Росії на багато років вперед", - додав Рибачук.

24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав резолюцію про включення Росії до переліку країн, що підтримують тероризм

28 червня президент США Джо Байден назвав жорстоким напад Росії на мирних людей у ТЦ у Кременчуку

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