Про це президент США Джо Байден написав у твітер.

"Напад Росії на мирних жителів у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом", – зазначив Байден.

Він вказав, що США раом з іншими союзниками продовжать підтримку України.

"Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України", – додав президент США.

Нагадаємо, 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили у стадіон, а також ТЦ, в якому перебували цивільні. Станом на 20 годину, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей. ТЦ був повністю знищений.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.

Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".

Станом на 01:02 28 червня голова ДСНС України Сергій Крук повідомив про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані.

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