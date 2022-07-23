Про це повідомляє CNN.

"Станом на ранок п'ятниці, 22 липня, згідно з даними, отриманими в ході переговорів з українцями, це неправда. Всі HIMARS продовжують залишатися скалкою в боку Росії", – сказав на традиційному щоденному брифінгу високопосадовець Міноборони США.

Він додав, що російські війська в Україні намагаються адаптуватись до появи HIMARS на полі бою. Поки що без успіху.

"Українці потужно зосередились на російських командних пунктах, на логістичних об'єктах, в тому числі складах зброї, тому росіяни намагаються пом'якшити наслідки за допомогою маскування, пересування, зміни локацій. Не можу сказати, наскільки це ефективно, але, здається, не дуже", – сказав чиновник.

Нездатність Росії знищити системи HIMARS свідчить про виняткові здібності українців та про їхню тактичну експертизу, вважає він.

Раніше про те, що усі системи цілі і продовжують працювати на перемогу України заявляли голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, а також очільник РНБО України Олексій Данілов.

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