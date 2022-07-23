США вкотре спростували фейк пропагандистів РФ про знищення чотирьох систем HIMARS в Україні
У Пентагоні заявили, що заяви Росії про знищення чотирьох українських ракетних систем HIMARS – це неправда
Про це повідомляє CNN.
"Станом на ранок п'ятниці, 22 липня, згідно з даними, отриманими в ході переговорів з українцями, це неправда. Всі HIMARS продовжують залишатися скалкою в боку Росії", – сказав на традиційному щоденному брифінгу високопосадовець Міноборони США.
Він додав, що російські війська в Україні намагаються адаптуватись до появи HIMARS на полі бою. Поки що без успіху.
"Українці потужно зосередились на російських командних пунктах, на логістичних об'єктах, в тому числі складах зброї, тому росіяни намагаються пом'якшити наслідки за допомогою маскування, пересування, зміни локацій. Не можу сказати, наскільки це ефективно, але, здається, не дуже", – сказав чиновник.
Нездатність Росії знищити системи HIMARS свідчить про виняткові здібності українців та про їхню тактичну експертизу, вважає він.
- Раніше про те, що усі системи цілі і продовжують працювати на перемогу України заявляли голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, а також очільник РНБО України Олексій Данілов.
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