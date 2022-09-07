США втретє за рік випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
Повітряні сили США в середу здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III в межах випробувань – це сталося втретє з початку року
Про це йдеться на порталі Бази космічних сил Ванденберга.
Зазначається, що запуск ракети було здійснено об 11:13 за київським часом з військово-повітряної бази США "Ванденберг", розташованої в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнія.
Як повідомили в повітряних силах США, мета тестового запуску Minuteman III полягала в перевірці безпечності, ефективності та готовності системи.
Напередодні речник Пентагону Пет Райдер наголосив, що США повідомили Росію про намір здійснити випробування відповідно до договірних зобов’язань.
Він також додав, що випробування є "рутинним", було заплановане давно і не пов’язане з нинішньою напруженістю в американсько-російських відносинах.
- 21 квітня Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат". У Міноборони США не вбачали у цьому загрози.
- Сергій Згурець, журналіст, військовий експерт зазначив, що ця ракета фактично передбачає значно більшу потужність ніж попередні, "Сармат" несе 16 боєголовок, кожна боєголовка має потужність 550 кілотонн і здатна знищити країну розміром з Францію.
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