США вважають, що Україна знищила понад 100 важливих цілей армії РФ, - Reuters
У США повідомили, що Україна знищила понад 100 значущих російських цілей в Україні, зокрема пункти командування, склади боєприпасів і об’єкти ППО
Про це пише Reuters з посиланням на дані американського чиновника, які він повідомив анонімно.
"Сполучені Штати вважають, що Україна знищила понад 100 важливих російських цілей в Україні, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і об’єкти протиповітряної оборони",- йдеться у повідомленні.
За його словами, російські військові щодня зазнають сотні втрат у війні, включно з втратою тисяч лейтенантів і капітанів. Він додав, що було вбито також сотні полковників і "багато" російських генералів.
"Ланцюжок командування все ще відчуває труднощі", - сказав чиновник.
Видання повідомляє, що Росія класифікує загибель військових як державну таємницю навіть у мирний час і не часто оновлювала свої офіційні дані про втрати під час війни. 25 березня повідомлялося про 1351 загиблого російського військового.
- У червня Зеленський повідомив, що на Сході щодня гине 60-100 українських військових, іще близько 500 отримують поранення.
- За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 22 липня Російська Федерація втратила 39 000 армійців, 3 920 бойових броньованих машин, 1 704 танки і 167 крилатих ракет.
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