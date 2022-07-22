США вважають, що Україна знищила понад 100 важливих цілей армії РФ, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на дані американського чиновника, які він повідомив анонімно.

"Сполучені Штати вважають, що Україна знищила понад 100 важливих російських цілей в Україні, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і об’єкти протиповітряної оборони",- йдеться у повідомленні.

За його словами, російські військові щодня зазнають сотні втрат у війні, включно з втратою тисяч лейтенантів і капітанів. Він додав, що було вбито також сотні полковників і "багато" російських генералів.

"Ланцюжок командування все ще відчуває труднощі", - сказав чиновник.

Видання повідомляє, що Росія класифікує загибель військових як державну таємницю навіть у мирний час і не часто оновлювала свої офіційні дані про втрати під час війни. 25 березня повідомлялося про 1351 загиблого російського військового.

У червня Зеленський повідомив, що на Сході щодня гине 60-100 українських військових, іще близько 500 отримують поранення.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 22 липня Російська Федерація втратила 39 000 армійців, 3 920 бойових броньованих машин, 1 704 танки і 167 крилатих ракет.

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