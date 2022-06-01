Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Newsmax.

За його словами, на Сході України дуже складна ситуація.

"Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими і близько 500 осіб пораненими в бою", - зауважив президент.

Володимр Зеленський додав, що в РФ закінчиться бажання продовжувати війну на Півдні та Сході України, адже світ об'єднується навколо українського суверенітету.

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