На Сході гине 60-100 українських військових щодня, - Зеленський
На Сході щодня гине 60-100 українських військових, іще близько 500 отримують поранення
Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Newsmax.
За його словами, на Сході України дуже складна ситуація.
"Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими і близько 500 осіб пораненими в бою", - зауважив президент.
Володимр Зеленський додав, що в РФ закінчиться бажання продовжувати війну на Півдні та Сході України, адже світ об'єднується навколо українського суверенітету.
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