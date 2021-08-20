Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ США ввели санкції проти РФ до роковин отруєння Навального

США ввели санкції проти РФ до роковин отруєння Навального

20 серпня, 2021 п'ятниця
20:47
Світ Олексій Навальний

20 серпня синхронно з Великою Британією США запровадили санкції проти Росії

Про це повідомили в Держдепі США, передає "Голос Америки".

До перших роковин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною "Новічок", США оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи вводяться в координації із Великою Британією, підкреслили в Державному департаменті США.

Читайте також: Христо Грозєв пояснив, як Bellingcat вийшов на отруювачів Навального

Серед нових обмежень - заборона на імпорт вогнепальної зброї та боєприпасів виготовлених, або розташованих в Росії, а також розширення заборони експорту до Росії ядерних та ракетних технологій.

Читайте також: Британія ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ до роковин отруєння Навального: в РФ пообіцяли відповідь

Також США додали до санкційного переліку 9 росіян, включаючи агентів, яких підозрюють у отруєнні Навального а також 4 російські компанії, які працюють в сфері розробки хімічної зброї в Росії, повідомили в Держдепі.

США "засуджують спробу вбивства Навального в серпні 2020 року а також наступні дії, спрямовані на те, щоб зупинити його критику російського уряду, включаючи його ув‘язнення в січні 2021 року", наголосили в Держдепі.

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкції
Олексій Навальний
США
Держдеп
Читайте також:
гроза
19 серпня, 2021 четвер
Українців попередили про шторм: які регіони накриє негода
19 серпня, 2021 четвер
Порошенко, Кучма та Чорновіл очолили рейтинг політиків, які найбільше зробили для зміцнення України, - опитування
Зеленський і Порошенко
19 серпня, 2021 четвер
Зеленського на президентських виборах підтримали б 27% українців, за Порошенка проголосували б майже 15%, - опитування "Рейтинга"
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.96
    Продаж 31.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
20 серпня
21:49
37 мігрантів загинули в океані, намагаючись досягти Канарських островів
21:37
Сергій Болбат
Лідер УПЛ "Десна" оголосила про трансфер футболіста збірної України зі "Шахтаря"
21:22
"Ворскла" - "Металіст 1925"
"Ворскла" впевнено перемогла "Металіст 1925" в УПЛ
21:21
В Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій
21:02
ЦВК
ЦВК не може організувати місцеві вибори на Донбасі через порушення режиму "тиші"
20:46
Олексій Данілов
Данілов про плани Нацради позбавити ліцензії канал "НАШ": варто трошки придивитись до гостей
20:31
Вадим Мельник
Голову ДФС Мельника призначили керівником Бюро економічної безпеки
20:15
Віталій Кличко
Київрада запровадить мораторій на реконструкцію об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ століть, - Кличко
20:14
Сили опору відбили у талібів ще два райони провінції Баглан , - міністр оборони Афганістану
19:52
На репетиції параду до Дня Незалежності у Києві показали турецький безпілотник Bayraktar
19:39
У Чернігові викрили схему збуту фальсифікованого алкоголю
Вилучено 22 тис. літрів спирту: у Чернігові викрили схему збуту фальсифікованого алкоголю
19:26
Дождь
В Росії телеканал "Дождь" визнали "іноагентом"
19:16
Віталій Кличко
Данілов: РНБО не має повноважень звільняти Кличка
19:00
Путін Меркель
Зустріч Путіна з Меркель: Кремль заявив про порушення Україною "Мінська", ФРН - про необхідність транзиту газу через Україну після 2024 року
18:57
РНБО
РНБО запровадила санкції проти причетних до обшуків і затримання кримських татар у Криму
18:49
До 2031 року на розвиток ракетного озброєння України витратять понад 200 млрд грн
18:37
Колодяжне розкопки
Біля будинку родини Лесі Українки у Колодяжному провели археологічні дослідження
18:29
Анатолій Шарій
РНБО запровадила санкції проти Шарія та Деркача
18:28
Сергій Нікіфоров
Україна має в Кабулі військовий та цивільний літаки для евакуації, - Нікіфоров
18:25
У Криму затонуло судно: трьох пасажирів евакуювали рятувальники
18:24
Сергій Никифоров
РНБО пропонує відновити зруйновану садибу Барбана в Києві
18:11
Ахмад Масуд-молодший в колі солдат урядових військ у Панджшері
Антиталібські сили звільнили від ісламістів частину провінції Баглан, - ЗМІ
18:00
Спецжитлофонд
КМДА: Правоохоронці поширили недостовірну інформацію про обшуки в "Спецжитлофонді" та "Житлоінвестбуді"
17:40
Зеленський
Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу
17:32
Віктор Медведчук
ОГПУ завершив слідство у справі про держзраду Медведчука
17:30
PR
Бренд Poco представив 3 поліпшені фішки своїх гаджетів
17:22
ТЕЦ
Майже половина українських тепловиків уклала договір на постачання газу з Нафтогазом
17:21
прапор Росії
Британія ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ до роковин отруєння Навального: в РФ пообіцяли відповідь
17:20
школа карантин
В Одесі не переноситимуть початок навчального року
17:13
Наталка Діденко
Якою буде погода у святкові вихідні: прогноз від синоптика Наталки Діденко
17:04
ООС
Незалежність з присмаком полину. Чому нам потрібна зброя для армії, а не амністія для колаборантів?
16:57
Нафтогаз
Нафтогаз планує створити в Україні стратегічний запас нафти
16:44
У Києві 23 чиновників підозрюють у розкраданні близько 70 млн грн
16:33
аеропорт Кабул
У НАТО звітують про 18 тис. евакуйованих з аеропорту Кабула
16:23
ОБСЄ
Окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ через блокпости на Донеччині
16:20
Apple
Apple відкладає повернення співробітників до офісів через штам "Дельта"
16:11
Олександр Хижняк
Призер Олімпіади-2020 Хижняк розповів, чим займатиметься далі
15:58
#ЗдороваУкраїна30: Зеленський долучився до спортивного челенджу у вишиванках
15:56
Анатолій Дмитрієв
Очільник Нацполіції Чернівецької області заявив про відставку
15:55
Facebook
Facebook закрив можливість перегляду друзів для користувачів з Афганістану
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV