США ввели санкції проти РФ до роковин отруєння Навального

Про це повідомили в Держдепі США, передає "Голос Америки".

До перших роковин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною "Новічок", США оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи вводяться в координації із Великою Британією, підкреслили в Державному департаменті США.



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Серед нових обмежень - заборона на імпорт вогнепальної зброї та боєприпасів виготовлених, або розташованих в Росії, а також розширення заборони експорту до Росії ядерних та ракетних технологій.



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Також США додали до санкційного переліку 9 росіян, включаючи агентів, яких підозрюють у отруєнні Навального а також 4 російські компанії, які працюють в сфері розробки хімічної зброї в Росії, повідомили в Держдепі.

США "засуджують спробу вбивства Навального в серпні 2020 року а також наступні дії, спрямовані на те, щоб зупинити його критику російського уряду, включаючи його ув‘язнення в січні 2021 року", наголосили в Держдепі.



