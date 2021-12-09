США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького та його дружини

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкен.



Олександр та Ольга Тупицькі потрапили під санкції "за значні" корупційні дії.



Йдеться, за словами Блінкена, зокрема про отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року видав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України.