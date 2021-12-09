США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького та його дружини
США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини
Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкен.
Олександр та Ольга Тупицькі потрапили під санкції "за значні" корупційні дії.
Йдеться, за словами Блінкена, зокрема про отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року видав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України.
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