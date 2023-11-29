США запровадили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували військову міць Ірану

Про це йдеться у пресрелізі Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти понад 20 фізичних та юридичних осіб за їхню участь у фінансових схемах на користь Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану, Генерального штабу Збройних сил і Корпусу вартових ісламської революції - Сил Кудс", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що через ці схеми, Іран отримував мільярдні прибутки через продаж товарів. Ці кошти йшли на фінансування діяльності Ірану щодо дестабілізації в регіоні, а також підтримки низки проксі-угруповань, в тому числі ХАМАС і Хезболли.

У Мінфіні США зауважили, що режим в Ірані використовує мережі підставних компаній і брокерів для здійснення незаконної комерційної діяльності та використання міжнародної фінансової системи.

Серед компаній, які забезпечують доходи на військові потреби режиму, вказані компанії з Гонконгу та ОАЕ, які забезпечують продажі на мільярди доларів клієнтам у Європі та Східній Азії.