США запровадили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували військову міць Ірану
США запровадили новий пакет санкцій проти фізичних осіб і організацій, які забезпечували фінансовий прибуток іранського режиму й армії
Про це йдеться у пресрелізі Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти понад 20 фізичних та юридичних осіб за їхню участь у фінансових схемах на користь Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану, Генерального штабу Збройних сил і Корпусу вартових ісламської революції - Сил Кудс", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що через ці схеми, Іран отримував мільярдні прибутки через продаж товарів. Ці кошти йшли на фінансування діяльності Ірану щодо дестабілізації в регіоні, а також підтримки низки проксі-угруповань, в тому числі ХАМАС і Хезболли.
У Мінфіні США зауважили, що режим в Ірані використовує мережі підставних компаній і брокерів для здійснення незаконної комерційної діяльності та використання міжнародної фінансової системи.
Серед компаній, які забезпечують доходи на військові потреби режиму, вказані компанії з Гонконгу та ОАЕ, які забезпечують продажі на мільярди доларів клієнтам у Європі та Східній Азії.
- Раніше стало відомо, що Іран досяг домовленостей з Москвою про постачання винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130
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