США запровадили санкції проти Портнова

Про це повідомляє Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

До санкційного списку внесли Портнова і його фонд.

Санкції запровадили у рамках американського глобального "акту Магнітського".

Це закон США та низки інших країн, що містить перелік чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини. Акт передбачає відмову у візах, а також фінансові санкції.

Портнов обіймав посаду радника першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках. У 2014 році Портнов виїхав з України. А 19 травня 2019 року повернувся в Україну.