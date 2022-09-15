США запустили фонд, який допоможе зібрати кошти на українські стартапи
У Сполучених Штатах Америки компанія запустила фонд Blue & Yellow Heritage Fund, який допоможе проінвестувати українські стартапи
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Blue & Yellow Heritage Fund - це перший венчурний фонд американської компанії ff Venture Capital, який націлений саме на роботу з українськими проєктами та економічне відновлення нашої держави", - повідомляють у відомстві.
Фонд Blue & Yellow Heritage Fund презентували під час форуму лідерства SALT у Нью-Йорку. Його головна мета - це зібрати $50 млн, аби проінвестувати у розвиток українських стартапів, зокрема у сферах:
- технологій та ШІ,
- автоматизації виробництва,
- робототехніки,
- кібербезпеки та оборони,
- енергетики,
- зв’язку,
- транспорту та логістики
- охорони здоров’я.
"Підтримка фонду допоможе в майбутньому збільшити кількість українських стартапів та розвинути найважливіші напрями держави", - наголосили в Мінцифрі.
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