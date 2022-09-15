США запустили фонд, який допоможе зібрати кошти на українські стартапи

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Blue & Yellow Heritage Fund - це перший венчурний фонд американської компанії ff Venture Capital, який націлений саме на роботу з українськими проєктами та економічне відновлення нашої держави", - повідомляють у відомстві.

Фонд Blue & Yellow Heritage Fund презентували під час форуму лідерства SALT у Нью-Йорку. Його головна мета - це зібрати $50 млн, аби проінвестувати у розвиток українських стартапів, зокрема у сферах:

технологій та ШІ,

автоматизації виробництва,

робототехніки,

кібербезпеки та оборони,

енергетики,

зв’язку,

транспорту та логістики

охорони здоров’я.

"Підтримка фонду допоможе в майбутньому збільшити кількість українських стартапів та розвинути найважливіші напрями держави", - наголосили в Мінцифрі.