ССО знищили російську "Иронию", залишивши ворога без "очей"
Оператори Сил спецоперацій України знищили російський сучасний комплекс спостереження "Ирония", встановлений окупантами на одній з операційних ділянок
Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України на фейсбук-сторінці
Оператори ССО залишили ворога без "очей". Російську "Иронию" знищено операторами ССО України. Сучасний комплекс спостереження був встановлений окупантами на одній з операційних ділянок. З його допомогою вони збирали інформацію про дії Сил оборони України, виявляли техніку та особовий склад ЗСУ.
Група CCO України, за допомогою ударного дрона, відпрацювала по ворожому комплексу і знищила його, позбавивши противника важливого елементу розвідки. Під час роботи воїнів ССО їх прикриття забезпечували дружні підрозділи Сил оборони України.
До комплексу "Ирония" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відео - все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження.
- 22 травня військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищив ворожий ударний вертоліт Мі-24
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе