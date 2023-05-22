ССО знищили російську "Иронию", залишивши ворога без "очей"

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України на фейсбук-сторінці

Оператори ССО залишили ворога без "очей". Російську "Иронию" знищено операторами ССО України. Сучасний комплекс спостереження був встановлений окупантами на одній з операційних ділянок. З його допомогою вони збирали інформацію про дії Сил оборони України, виявляли техніку та особовий склад ЗСУ.

Група CCO України, за допомогою ударного дрона, відпрацювала по ворожому комплексу і знищила його, позбавивши противника важливого елементу розвідки. Під час роботи воїнів ССО їх прикриття забезпечували дружні підрозділи Сил оборони України.

До комплексу "Ирония" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відео - все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження.

22 травня військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищив ворожий ударний вертоліт Мі-24



