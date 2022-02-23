Стало відоме ім'я українського військового, убитого окупантами 22 лютого

Про це повідомила Вінницька ОДА.



Сержант і бойовий медик Ігор Слівка, 1970 року народження, загинув близько 18:30 22 лютого біля Новотроїцького Донецької області. Унаслідок мінометного обстрілу він отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення, несумісні з життям.



Ігор Слівка служив у ЗСУ за контрактом із квітня 2017 року.



У чоловіка залишилися мати та донька.

Нагадаємо, 22 лютого в зоні ООС загинув український військовий, ще один дістав поранення, у п'ятьох - бойові травмування.

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