Стало відоме ім'я українського військового, убитого окупантами 22 лютого
Унаслідок обстрілу біля Новотроїцького загинув сержант і бойовий медик Ігор Слівка
Про це повідомила Вінницька ОДА.
Сержант і бойовий медик Ігор Слівка, 1970 року народження, загинув близько 18:30 22 лютого біля Новотроїцького Донецької області. Унаслідок мінометного обстрілу він отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення, несумісні з життям.
Ігор Слівка служив у ЗСУ за контрактом із квітня 2017 року.
У чоловіка залишилися мати та донька.
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