В зоні ООС загинув український військовий, ще один дістав поранення, у п'ятьох - бойові травмування

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще п'ятеро - бойові травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я задовільний. Ще один український захисник отримав поранення несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що з 12:00 до 20:00 окупанти здійснили 40 обстрілів по населених пунктах Опитне, Первомайське, Піски, Старогнатівка, Талаківка, Широкине, Щастя, Трьохізбенка, Зайцеве, Новолуганське, Нью-Йорк, Новоселівка, Лопаскине, Причепилівка, Травневе, Новозванівка, Троїцьке, Оріхове, Кримське, Новотроїцьке, Красногорівка, Ломакіне, Водяне, Мар’їнка, Верхньоторецьке, Кам'янка.

Загалом з початку доби росіяни здійснили 72 обстріли, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, у штабі повідомляють про обстріл населеного пункту Щастя з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Росіяни били з напрямку окупованого населеного пункту Обозне, використавши 25 снарядів. У Щасті пошкоджена Луганська ТЕС.

"У населеному пункті Золоте пошкоджено насосну станцію НОД 2, в наслідок чого без питної води залишилися понад три тисячі мирних жителів населеного пункту Попасна. Повністю зруйновано житловий будинок в населеному пункті Водяне. Пошкоджено господарчу будівлю та майно агропідприємства "Агродім-2" у населеному пункті Верхньоторецьке. Відсутнє електропостачання у населених пунктах Новоселівка 2, Верхньоторецьке та Новогнатівка", - йдеться у зведенні.

Крім того, із Врубівки евакуювали 42 сім'ї - серед них 30 дітей шкільного віку та 15 дітей дошкільного віку.

У штабі зазначають, що загалом за останні шість діб було зафіксовано 206 обстрілів по цивільних об'єктах в населених пунктах Донецької та Луганської областей:

зруйновано повністю 2 житлових будинки;

пошкоджено 62 цивільних будинки;

зазнали руйнувань 4 заклади освіти;

пошкоджено 4 автомобілі, гараж;

пошкоджено 13 об'єктів важливої інфраструктури, 1 релігійний об'єкт та 1 магазин, знищено пішохідний міст між населеними пунктами;

загибла 1 цивільна особа;

поранено 2 цивільні особи, отримали контузію 3 цивільні особи.

У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації командування Об'єднаних сил прийняло рішення про тимчасове обмеження з 23 лютого відвідування районів проведення ООС та населених пунктів, які розташовані в межах десятикілометрової смуги вздовж лінії зіткнення, за виключеннями діяльності міжнародних організацій, які здійснюють передачу гуманітарної допомоги.

