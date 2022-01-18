Стало відомо, хто може залишити Коноплянку в "Шахтарі"
Головний тренер "Шахтаря" Роберт Де Дзербі може вплинути і залишити півзахисника Євгена Коноплянку в команді
Про це повідомляють телеканали "Футбол 1/2/3".
Асистент головного тренера "Шахтаря" Давіде Поссаціні зізнався, що протягом наступних днів Роберто Де Дзербі визначить майбутнє Коноплянки в команді.
"Майбутнє Коноплянки? Де Дзербі думає про це, протягом наступних днів ситуація має прояснитися", - сказав Поссаціні.
Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро.
Найкращу свою гру Коноплянка показав у "Дніпрі", де за основну команду грав з 2008 по 2015 рік. Після цього півзахисник перейшов в іспанську "Севілью". У Європі також пограв за німецький "Шальке".
На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.
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