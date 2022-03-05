Стало відомо про стан енергоблоків Запорізької АЕС після захоплення окупантами
Енергодар залишився без опалення, змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано
Два з шести енергоблоків Запорізьної АЕС підключені до мережі та продовжують роботу.
Про це повідомляє Держатомрегулювання.
"Наразі оперативний персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію", - йдеться в повідомленні.
Стан енергоблоків:
Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
Енергоблок № 2: у 18:49 04.03.2021 підключений до енергосистеми, в 19:45 навантажено до 460 МВт (ел.), наразі триває навантаження до 750 МВт (ел.).
Енергоблок № 3: відключено від мережі, проводяться роботи з розхолодження ядерної установки.
Енергоблок № 4: в роботі, електрична потужність 980 МВт (ел.).
Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.
Наголошується, що змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон знаходиться в межах нормальних показників.
Натомість саме місто Енергодар залишилось без опалення та постачання гарячої води у зв'язку з пошкодженням теплотраси, під час запеклих боїв захисників ЗАЕС із російськими окупантами, що йде від ЗАЕС до міста.
"Тривають ремонтні роботи. Роботи ускладненні через множинні пошкодженням теплотраси", - повідомили в Держатомрегулюванні.
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- Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.
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