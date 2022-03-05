Стало відомо про стан енергоблоків Запорізької АЕС після захоплення окупантами

Два з шести енергоблоків Запорізьної АЕС підключені до мережі та продовжують роботу.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

"Наразі оперативний персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію", - йдеться в повідомленні.

Стан енергоблоків:

Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблок № 2: у 18:49 04.03.2021 підключений до енергосистеми, в 19:45 навантажено до 460 МВт (ел.), наразі триває навантаження до 750 МВт (ел.).

Енергоблок № 3: відключено від мережі, проводяться роботи з розхолодження ядерної установки.

Енергоблок № 4: в роботі, електрична потужність 980 МВт (ел.).

Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Наголошується, що змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон знаходиться в межах нормальних показників.

Натомість саме місто Енергодар залишилось без опалення та постачання гарячої води у зв'язку з пошкодженням теплотраси, під час запеклих боїв захисників ЗАЕС із російськими окупантами, що йде від ЗАЕС до міста.

"Тривають ремонтні роботи. Роботи ускладненні через множинні пошкодженням теплотраси", - повідомили в Держатомрегулюванні.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

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