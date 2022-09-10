Стало відомо, скільки заплатять збірній Боснії і Герцеговини за матч з Росією
Збірна Боснії і Герцеговини з футболу погодилася провести товариський матч з командою Росії за 200 тис. євро
Про це повідомляє Avaz.
За інформацією видання, Асоціація футболу Боснії та Герцеговини заробить 200 тис. євро за товариський матч із Росією, який має відбутися 19 листопада у Санкт-Петербурзі. Крім цього, росіяни пообіцяли компенсувати суперникам витрати на проїзд і проживання.
Боснія і Герцеговина стала першою європейською збірною, яка погодилася зіграти з росіянами після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Збірну Росії та тамтешні клуби відсторонили від усіх офіційних міжнародних змагань.
Свою останню зустріч Росія провела 18 листопада 2021 року у відборі чемпіонату світу-2022 та програла Хорватії - 0:1.
Після цього росіянам вдалося домовитися про товариський матч з Киргизією, який відбудеться 24 вересня у Бішкеку.
- 9 вересня стало відомо, що збірна Боснії і Герцеговини у Санкт-Петербурзі проведе товариську зустріч з Росією.
- Одразу після цього лідер збірної Боснії і Герцеговини Міралем П'яніч заявив, що виступає проти гри із Росією.
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