Про це повідомляє Avaz.

За інформацією видання, Асоціація футболу Боснії та Герцеговини заробить 200 тис. євро за товариський матч із Росією, який має відбутися 19 листопада у Санкт-Петербурзі. Крім цього, росіяни пообіцяли компенсувати суперникам витрати на проїзд і проживання.

Боснія і Герцеговина стала першою європейською збірною, яка погодилася зіграти з росіянами після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Збірну Росії та тамтешні клуби відсторонили від усіх офіційних міжнародних змагань.

Свою останню зустріч Росія провела 18 листопада 2021 року у відборі чемпіонату світу-2022 та програла Хорватії - 0:1.

Після цього росіянам вдалося домовитися про товариський матч з Киргизією, який відбудеться 24 вересня у Бішкеку.

9 вересня стало відомо, що збірна Боснії і Герцеговини у Санкт-Петербурзі проведе товариську зустріч з Росією.

Одразу після цього лідер збірної Боснії і Герцеговини Міралем П'яніч заявив, що виступає проти гри із Росією.

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