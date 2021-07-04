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Стало відомо, чому не стали затримувати винного у розгоні запорізького Майдану міліцейського начальника, що повернувся до України

4 липня, 2021 неділя
11:35
Кримінал

Екскерівник управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області Володимир Серба, якого звинувачують у організації розгону місцевого Майдану, тривалий час був у розшуку

Але 1 липня особисто з’явився на засідання Жовтневого районного суду Запоріжжя і його не стали затримувати, передає Еспресо.TV.

Великий матеріал на цю тему підготував та оприлюднив проєкт Watchers Media.

Примітно, що за даними аналітичної бази Opendata, Серба й досі перебуває у розшуку - з 7 липня 2014 року.



Як написала представниця потерпілих Олена Яркіна у своєму фейсбуці, Серба з’явився на слухання особисто. У коментарі Watchers вона повідомила, що фотографій Серби у засіданні 1 липня не зробила.

"Сьогодні (1 липня) до Запоріжжя повернувся обвинувачений в розгоні запорізького Майдану (відбувся 26 січня 2014-го - ред.) - екскерівник Запорізького обласного управління МВС України (Володимир Серба - ред.), який перебував у розшуку", - написала вона.

За її словами, 1 липня Серба з’явився на судове засідання в Жовтневому районному суді Запоріжжя.

"..Пояснив причини своєї неявки у судові засідання тим, що він не переховувася за межами України, а просто не знав про кримінальне провадження відносно нього. До того ж він раптово дізнався - у березні 2020 року - про цей факт, але з’являтись до суду не бажає через страх підхопити коронавірус. А адвокат не міг з’являтись до суду через свою хворобу", - зазначила Яркіна у своїй публікації.

На підтвердження своєї особи, як стверджує Олена Яркіна, Серба надав закордонний паспорт, заявивши, що українського у нього не має. Його він начебто загубив у Росії.

"Перед початком судового засідання, в місцевому відділку поліції (Олександрівський відділок поліції Дніпровського відділку поліції в міста Запоріжжя) пояснили, що Серба не перебуває в жодній базі осіб, що розшукуються, тому затримати особу поліціянти не мають підстав", - написала адвокатка.

Під час судового засідання, яке відбулося 1 липня, суд змінив Сербі запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Відповідне рішення ухвалила суддя Юлія Пивоварова.

Нагадаємо, що колишнього керівника запорізької міліції Володимира Сербу звинувачують у насильницькому розгоні запорізького Майдану 26 січня 2014 року, а також у зловживанні владою.

Зазначимо, Серба очолив міліцію Запорізької області у березні 2010 року після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. Раніше він був керівником Єнакіївського міського відділу внутрішніх справ Донецької області, управління внутрішньої безпеки в Донецькій області, служив у департаменті внутрішньої безпеки головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС.

Прокуратура Запорізької області скерувала обвинувальний акт у даній справі до Орджонікідзевського районного суду ще у 2015 році.

15 січня 2016 року захисниця Серби - Ірина Бєлік - просила повернути документ на доопрацювання прокуратурі. Суд відмовив.

Після початку судового розгляду у 2018 році адвокатка заявила відвід судді Наталі Рибалко. Вона мотивувала відвід тим, що в 2014 році суддя розглядала клопотання щодо обрання запобіжних заходів майданівцям. Суд задовольнив відвід.

В подальшому ще двоє суддів брали самовідводи. Провадження надійшло на розгляд судді Вадиму Ходько. Втім, у липні 2019 року через завершення терміну відрядження судді Ходько, його замінила суддя Вікторія Калюжна.

Але і вона взяла самовідвід, адже ухвалювала рішення у даній справі під час досудового слідства.

Відтак глава Орджонікідзевського районного суду скерував до апеляційної інстанції подання щодо зміни підсудності справи. Причиною стало те, що в установі не залишилось суддів, які б могли розглядати справу Серби.

Таким чином Апеляційний суд визначив підсудність даної справи за Жовтневим райсудом Запоріжжя.

Нагадаємо, 26 січня 2014 року на площі перед адміністративною будівлею пройшов мітинг з участю понад трьох тисяч людей, які вимагали люстрації центральної та місцевої влади. Після повідомлення очільника області про те, що свій пост він не покине і з Партії регіонів не вийде, учасники акції протесту спробували проникнути в будівлю.

Ввечері того ж дня тітушки та правоохоронці, застосовуючи силу, "зачистили»"місцевий Майдан. Під час розгону силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, більш ніж сотня людей зазнали травм. 

Міліція відтіснила учасників Майдану від будівлі облдержадміністрації В результаті сутичок перед адміністрацією трьох людей госпіталізували з осколковими пораненнями. Згодом силовики відкрили провадження за фактом спроби захоплення адмінбудівлі.

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Запоріжжя
Майдан
люстрація
Революція Гідності
новини Запоріжжя
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