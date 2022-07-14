Такі цифри озвучили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Надалі поширеним шляхом зараження залишається парентеральний, коли інфекція передається з кров'ю (376 випадків), а також вертикальний, тобто від матері до плоду (157).

Загалом ВІЛ-інфекцію в червні виявили майже у 1200 українців. СНІД діагностували у більш як 200. 104 хворих померло від інфекцій, пухлин та інших ускладнень, що розвиваються в міру прогресування основної хвороби. У відомстві зазначили, що при опрацюванні даних не враховували ситуацію в окупованих регіонах (АР Крим, частині Донецької й Луганської областей), а також у Харківській області.

Медики наголошують: раннє виявлення та антиретровірусна терапія – це шанс ВІЛ-інфікованих на повноцінне життя. Навіть зараз в умовах війни всі люди, які живуть з ВІЛ, можуть проходити безперервне лікування там, де вони зараз перебувають – вдома, у більш безпечному регіоні Україні, куди вони переїхали через активні воєнні дії, або за кордоном.

Де можна пройти тестування на ВІЛ в умовах воєнного стану?

У свого сімейного лікаря;

у найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті "Довіра";

у будь-якому закладі охорони здоров’я України, що надає медичну допомогу в рамках 13 пакетів програми медичних гарантій, зокрема амбулаторну та стаціонарну;

в неурядових організаціях;

замовивши оральний тест на ВІЛ. Щоб пройти самотестування, перейдіть за посиланнями https://prozdorovia.in.ua (опція замовлення тесту відкрита для людей, які заповнили анкету ризику та отримали високий і середній результат) або https://oraltest.org.ua.

Процедура тестування – безплатна й швидка. Результат експрес-тесту готовий вже за 15 хвилин. П'ять хвилин займає підготовка та забір крові з пальця і десять – очікування результату.

Якщо ви звернулися до фахівців, перед тестуванням зможете поставити їм свої запитання й отримати вичерпну інформацію про ВІЛ-інфекцію, шляхи її передачі, особистий ризик інфікування та можливості його зниження, а також дізнатися про організації, де вам можуть надати допомогу.

Також Центр громадського здоров’я за підтримки проєкту "Інновації для подолання епідемії ВІЛ" розробив платформу https://findart.phc.org.ua і чат-бот у Telegram https://t.me/HIV_AIDS_bot. Ці ресурси допоможуть людям, які живуть з ВІЛ, знайти антиретровірусну терапію там, де вони зараз перебувають – в Україні або за кордоном.

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, як людям з ВІЛ-інфекцією отримати безкоштовне лікування в умовах воєнного стану.

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