Про це повідомляє міноборони Великої Британії у твіттері.

Зазначається, що стан медзабезпечення російських військових значно погіршився. Про це свідчить те, що деяким мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої медичної допомоги. Крім того, їм порадили використовувати жіночі засоби гігієни, оскільки вони економічно вигіднішим рішенням.

Також деякі російські солдати отримали сучасні турнікети західного зразка, однак розмістили їх на своєму споряджені за допомогою кабельних стяжок, а не липучок, які надаються. Імовірно, так вчиняють через високу ймовірність викрадення цього обладнання та його дефіцитність. Однак таке кріплення турнікетів до свого спорядження майже унеможливлює їх своєчасне застосування для зупинення кровотечі на полі бою.

"Відсутність впевненості російських військ у достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє погіршенню морального стану та відсутності бажання розпочати наступальні операції в багатьох підрозділах в Україні", - ідеться в повідомленні.

Раніше британські розвідники повідомляли, що з початку мобілізації з Росії втекло більше росіян, ніж було залучено до вторгнення в Україну в лютому.