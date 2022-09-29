З РФ із початку мобілізації втекло більше росіян, ніж було залучено до вторгнення в Україну в лютому, - розвідка Британії
Від початку мобілізації з Росії за тиждень втекло вже більше людей, ніж кількість наступального угруповання перед 24 лютого
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що після оголошення Путіним мобілізації спостерігається доволі масовий виїзд з країни росіян, які хочуть її уникнути.
"Точні цифри невідомі, але це, скоріш за все, вже більше, ніж загальна чисельність угруповання, яке РФ розгорнула для вторгнення у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.
При цьому, наскільки відомо, серед втікачів переважають найбільш заможні особи.
"Якщо додати це до фактора тих резервістів, яких все ж мобілізують - внутрішній економічний вплив меншої доступності трудового ресурсу та прискорення "відтоку мізків", скоріш за все, ставатиме все більш значним", - пояснюють розвідники.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
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