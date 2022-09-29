Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що після оголошення Путіним мобілізації спостерігається доволі масовий виїзд з країни росіян, які хочуть її уникнути.

"Точні цифри невідомі, але це, скоріш за все, вже більше, ніж загальна чисельність угруповання, яке РФ розгорнула для вторгнення у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому, наскільки відомо, серед втікачів переважають найбільш заможні особи.

"Якщо додати це до фактора тих резервістів, яких все ж мобілізують - внутрішній економічний вплив меншої доступності трудового ресурсу та прискорення "відтоку мізків", скоріш за все, ставатиме все більш значним", - пояснюють розвідники.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.