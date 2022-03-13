Станом на зараз ніякої блокади Києва немає, - радник Монастирського

Про це він сказав в ефірі українських телеканалів, передає Укрінформ.



"Про ситуацію щодо Києва - тут лякатися поки що нічого, ніякої блокади на сьогоднішній момент немає, і найближчим часом, сподіваюся, вона не передбачається", - сказав він.

Він уточнив, що правоохоронці виявляють ДРГ постійно і борються з ними.

"У принципі, скільки їх ще може бути - відповіді на це питання немає, тому що їх ще може бути дуже багато. Але ми у принципі настроюємо всю тероборону, прикордонників, поліцію тощо на те, як з ними боротися, що з цим треба робити, і ми розуміємо, що ДРГ - це один з важливих елементів російської агресії проти нас", - заявив радник глави МВС.



Відповідаючи на питання щодо рівня злочинності в Україні, Денисенко поінформував, що нині він зменшується у рази.

"У принципі, по деяких регіонах ми можемо говорити про зменшення (рівня злочинності - ред.) у 5 разів", - поінформував він.

На його думку, таке скорочення злочинності пов’язане з тим, що в нашій державі з’явилося дуже багато небайдужих громадян.