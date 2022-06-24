Старий пень, ти програв: дружина Усика емоційно звернулась до Путіна
Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, наголосила, що Володимир Путін вже програв війну
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram дружини боксера.
Катерина Усик відреагувала на новину про випуск ракет із території Білгорода.
"Розіб'єш ти, старий пень, усю Україну, що далі? Ти програв. Підставивши свою країну в першу чергу, зруйнувавши нашу і скориставшись третьою країною. Логіка - лайно", – написала Усик.
- 21 червня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш у Олександра Усика.
- 21 червня Усик та Джошуа провели першу дуель поглядів перед другим поєдинком.
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