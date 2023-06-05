Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, деякі покупки оптимістично налаштованих інвесторів підвищили вартість компанії за останні місяці напередодні оголошення Neuralink про те, що регулювальні органи США схвалили випробування її мозкового чипа на людях.

Експерти також зазначають, що Neuralink потребує кілька років для отримання дозволу на комерційне використання. Компанія стикається з іншими проблемами - федеральними розслідуваннями щодо проведення досліджень на тваринах.

Натомість угоди з акціями на суму близько $5 млрд проводилися акціонерами, такими як співробітники та перші прихильники компанії, а не Neuralink продавала нові акції інвесторам. Reuters зазначає, що стрибок оцінки Neuralink у вторинних угодах різко контрастує з іншими стартапами. За даними платформи ринкових даних Caplight, близько 85% компаній зараз оцінюються на вторинних торгах із середнім дисконтом 47% до їхнього останнього раунду фінансування.