Стартап Ілона Маска Neuralink подорожчав до $5 млрд, - Reuters
Стартап Ілона Маска з виробництва мозкових чипів Neuralink за два роки зріс у вартості з $2 млрд до близько $5 млрд
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
За даними видання, деякі покупки оптимістично налаштованих інвесторів підвищили вартість компанії за останні місяці напередодні оголошення Neuralink про те, що регулювальні органи США схвалили випробування її мозкового чипа на людях.
Експерти також зазначають, що Neuralink потребує кілька років для отримання дозволу на комерційне використання. Компанія стикається з іншими проблемами - федеральними розслідуваннями щодо проведення досліджень на тваринах.
Натомість угоди з акціями на суму близько $5 млрд проводилися акціонерами, такими як співробітники та перші прихильники компанії, а не Neuralink продавала нові акції інвесторам. Reuters зазначає, що стрибок оцінки Neuralink у вторинних угодах різко контрастує з іншими стартапами. За даними платформи ринкових даних Caplight, близько 85% компаній зараз оцінюються на вторинних торгах із середнім дисконтом 47% до їхнього останнього раунду фінансування.
- Neuralink спеціалізується на розробці мозкових імплантів з 2016 року і сподівається, що зрештою вони стануть рішенням у випадках невиліковних станів, таких як параліч і сліпота.
- У березні стало відомо, що Neuralink звернувся до одного з найбільших центрів нейрохірургії США як до потенційного партнера з клінічних випробувань, готуючись протестувати свої пристрої на людях, як тільки регулювальні органи дадуть дозвіл.
- У травні компанія повідомила, що стартап Маска отримав схвалення Управління продовольства та медикаментів США щодо випробування на людях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.83
Купівля 36.83Продаж 37.44
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе