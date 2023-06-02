"Стати противником Азербайджану - це стати противником Туреччини": політолог з Баку про непідтримку Вірменії Росією
Заступатися за Вірменію і йти у конфлікт з Азербайджаном і Туреччиною ніхто не стане. Тим паче зараз, тому дії Росії зрозумілі
Про це в ефірі Еспресо розповів азербайджанський політолог Ільгар Велізаде.
Він відповів на питання щодо дій Росії у війні в Нагірному Карабасі.
"Для того, щоб відстоювати інтереси, як це було раніше - потрібно стати, як мінімум, противником Азербайджану. А стати противником Азербайджану не так і легко, бо автоматично стаєш противником і Туреччини. Заступатися за Вірменію і йти у конфлікт з Азербайджаном і Туреччиною ніхто не стане. Тим паче зараз, тому дії Росії зрозумілі. У Вірменії розуміють, що їх просто кинули. Їх руками намагались робити тут геополітику - цього не вийшло", - вважає політолог.
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