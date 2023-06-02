Про це в ефірі Еспресо розповів азербайджанський політолог Ільгар Велізаде.

Він відповів на питання щодо дій Росії у війні в Нагірному Карабасі.

"Для того, щоб відстоювати інтереси, як це було раніше - потрібно стати, як мінімум, противником Азербайджану. А стати противником Азербайджану не так і легко, бо автоматично стаєш противником і Туреччини. Заступатися за Вірменію і йти у конфлікт з Азербайджаном і Туреччиною ніхто не стане. Тим паче зараз, тому дії Росії зрозумілі. У Вірменії розуміють, що їх просто кинули. Їх руками намагались робити тут геополітику - цього не вийшло", - вважає політолог.