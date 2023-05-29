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"Немає узгодженого проєкту": прем'єр Вірменії про можливість підписання мирної угоди з Азербайджаном 1 червня

29 травня, 2023 понедiлок
13:39
Світ Нікол Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати

Про це він сказав, коментуючи можливість підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном на полях саміту Європейської політичної спільноти 1 червня, повідомляє News.am.

Як зазначив Пашинян, вірменська сторона поки що не отримала коментарів Азербайджану щодо своїх мирних пропозицій, які він передав до зустрічі у Вашингтоні.

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"Четверту редакцію ми передали, на цей момент коментарів до неї поки що не отримали. Отже, на цей момент можу сказати, що немає узгодженого проєкту, який можна було б підписати", – зазначив вірменський прем’єр.

Азербайджан
Вірменія
Військові новини
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