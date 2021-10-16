Про це повідомив діяч російської опозиції, професор Андрій Зубов у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Стаття заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва – дивовижна. Дивовижна у тому сенсі, що обурлива. Стаття наводить на ту просту думку, зрозуміло, що сам Медведєв статей не пише. За радянською традицією вже давно всі статті пишуть в апараті. Таким чином це не особисте хамство Дмитра Медведєва, а певне завдання, яке дав безумовно не він. Зараз у Росії Медведєв не має права на вільний політичний голос. Ця стаття – колективна воля керівництва чинної Росії. Саме так її треба розглядати, а не як самодіяльність Медведєва”, – зазначив Зубов.

Як підтвердження того, що ця стаття є колективною позицією влади Російської Федерації, професор навів слова пресекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, що Путін солідарний зі змістом писанини Медведєва.

“Стаття безумовно хамська, написана в надзвичайно грубому тоні, в якому публічні люди у дипломатичному світі не дозволяють собі розмовляти. Але в цьому тоні дозволяє собі говорити гопота. Це типове хамське звертання до людини, яку намагаються образити, принизити, у даному випадку – до президента України Володимира Зеленського. А звертаються так до Зеленського, оскільки він не зробив те, що від нього очікували”, – повідомив Андрій Зубов.

На думку професора, російська верхівка дозволила собі таке хамське звертання до президента Зеленського тому, що Путін не вважає Україну такою ж державою, якою є Франція, Німеччина і тд.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публікацію статті про Україну від експрезидента РФ Дмитра Медвєдєва.

А на думку журналіста Віталія Портникова, українська влада намагається применшити значення образливої статті Медведєва.

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