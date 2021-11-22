Стефанчук підписав закон про адміністративні процедури

Про це повідомляє пресслужба Апарату ВР.



"Щойно підписав документ із 22-річною історією - Закон України "Про адміністративну процедуру". Його цінність полягає в тому, що кожен українець матиме однакові права під час взаємодії з державою, без зайвої бюрократії, на основі стандартів ЄС", - заявив Стефанчук.



За словами спікера Ради, законом передбачається, що людина "отримує право знати про всі рішення, які орган влади планує приймати щодо неї".



При цьому, за задумом законотворців, влада мотивуватиме свої рішення і повною мірою роз’яснюватиме людям, як ці рішення можна оскаржувати.



Закон регулює відносини органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, інших суб'єктів, які відповідно до закону уповноважені здійснювати владні управлінські функції щодо прийняття адміністративного акта та його виконання.



Дія закону не поширюється на відносини, які виникають під час провадження діяльності щодо звернень осіб, що містять пропозиції та рекомендації стосовно формування державної і регіональної політики, кримінального провадження, оперативно-розшукової діяльності, проходження державної, дипломатичної та військової служби і розгляду скарг у сфері державних закупівель.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про адміністративну процедуру" 16 листопада 2021 року.