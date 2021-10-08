Стефанчук став головою Верховної Ради

Про це передає Еспресо.TV.

Парламентарі обрали Стефанчука головою ВРУ.

За проголосував 261 нардеп.











Загалом на посаду спікера претендували пʼять нардепів. Окрім Стефанчука, це представники "Європейська солідарність" Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, а також позафракційний нардеп Гео Лерос. Пізніше під час виступів народні депутати Ярослав Железняк та Гео Лерос зняли з розгляду свої кандидатури

У рейтинговому голосуванні за Гончаренко проголосували 44 нардепи, а за Зінкевич - 146.



До цього Стефанчук був на посаді першого віцеспікера ВР.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Згодом, парламентарі висунули 5 кандидатів на посаду голови Верховної Ради України.

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