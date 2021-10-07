Нардепи висунули 5 кандидатів на посаду спікера Ради
Парламентарі висунули 5 кандидатів на посаду голови Верховної Ради України
Про це передає Еспресо.TV.
Так, нардепи висунули на посаду нового спікера Ради:
- Руслана Стефанчука - був на посаді віцеспікера до відставки Дмитра Разумкова;
- Ярослава Железняка - обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос". Заступник голови однойменної фракції. Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Гео Лероса - народний депутат, у вересні 2021 року його виключили з фракції "Слуга народу";
- Олексія Гончаренка - народний депутат, член фракції "Європейська солідарность";
- Яну Зінкевич - обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Європейська солідарність". Секретар Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Руслан Стефанчук отримав більшістю голосів за висунення на посаду голови Верховної Ради.
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