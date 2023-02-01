Стефанчук та прем'єр Франції обговорили створення спецтрибуналу для Росії
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив із прем’єр-міністром Французької Республіки Елізабет Борн механізми створення міжнародного спеціального трибуналу для Росії.
Про це спікер українського парламенту повідомив у Фейсбуці.
"Сказати "дякую" Франції та закликати залишатися з Україною і надалі. Це два ключові меседжі, які я озвучую під час кожної зустрічі, зокрема під час розмови з прем’єр-міністром Французької Республіки Елізабет Борн", – зазначив Стефанчук.
Під час розмови з Борн він указав на важливість визнання Росії країною-терористом. Окрім того, співрозмовники обговорили оборонну підтримку України. "Ми прагнемо відновити кордони України до 1991 року, тому не бачу пересторог у наданні сучасного озброєння. Воно потрібне, аби повернути свої території", – підкреслив Голова ВР.
Він також наголосив на необхідності спеціального трибуналу для Росії. "Детально обговорили специфіку та механізми його створення", – поінформував Стефанчук.
Водночас він наголосив, що Україна прагне бути повноправним членом ЄС "І сьогодні я почув, що Франція підтримує цю перспективу, як і підтримує кандидатуру України на членство в Європейському Союзі", – резюмував спікер парламенту.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.58Продаж 43.54
- Актуальне
- Важливе