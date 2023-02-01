Про це спікер українського парламенту повідомив у Фейсбуці.

"Сказати "дякую" Франції та закликати залишатися з Україною і надалі. Це два ключові меседжі, які я озвучую під час кожної зустрічі, зокрема під час розмови з прем’єр-міністром Французької Республіки Елізабет Борн", – зазначив Стефанчук.

Під час розмови з Борн він указав на важливість визнання Росії країною-терористом. Окрім того, співрозмовники обговорили оборонну підтримку України. "Ми прагнемо відновити кордони України до 1991 року, тому не бачу пересторог у наданні сучасного озброєння. Воно потрібне, аби повернути свої території", – підкреслив Голова ВР.

Він також наголосив на необхідності спеціального трибуналу для Росії. "Детально обговорили специфіку та механізми його створення", – поінформував Стефанчук.

Водночас він наголосив, що Україна прагне бути повноправним членом ЄС "І сьогодні я почув, що Франція підтримує цю перспективу, як і підтримує кандидатуру України на членство в Європейському Союзі", – резюмував спікер парламенту.

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