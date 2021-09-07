Стефанчук закликав нардепів до кінця року ухвалити антикорупційну стратегію

Про це Стефанчук заявив на засіданні погоджувальної ради ВР, інформує Інтерфакс-Україна.

"Потрібно докласти всіх зусиль, щоб принаймні до кінця року Україна отримала антикорупційну стратегію, про яку ми тривалий час говоримо. Сподіваюся, що до кінця року ми зможемо прийняти цей документ, а можливо, й раніше, але це залежатиме від того, скільки поправок внесено до нього", - сказав він.

Стефанчук наголосив, що питання боротьби з корупцією є одним з основних питань, що стосуються України у світі.