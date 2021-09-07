Стефанчук закликав нардепів до кінця року ухвалити антикорупційну стратегію
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів ухвалити антикорупційну стратегію до кінця поточного року
Про це Стефанчук заявив на засіданні погоджувальної ради ВР, інформує Інтерфакс-Україна.
"Потрібно докласти всіх зусиль, щоб принаймні до кінця року Україна отримала антикорупційну стратегію, про яку ми тривалий час говоримо. Сподіваюся, що до кінця року ми зможемо прийняти цей документ, а можливо, й раніше, але це залежатиме від того, скільки поправок внесено до нього", - сказав він.
Стефанчук наголосив, що питання боротьби з корупцією є одним з основних питань, що стосуються України у світі.
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