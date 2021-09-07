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Головна Суспільство Стефанчук закликав нардепів до кінця року ухвалити антикорупційну стратегію

Стефанчук закликав нардепів до кінця року ухвалити антикорупційну стратегію

7 вересня, 2021 вiвторок
10:35
Суспільство Руслан Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів ухвалити антикорупційну стратегію до кінця поточного року

Про це Стефанчук заявив на засіданні погоджувальної ради ВР, інформує Інтерфакс-Україна.

"Потрібно докласти всіх зусиль, щоб принаймні до кінця року Україна отримала антикорупційну стратегію, про яку ми тривалий час говоримо. Сподіваюся, що до кінця року ми зможемо прийняти цей документ, а можливо, й раніше, але це залежатиме від того, скільки поправок внесено до нього", - сказав він.

Стефанчук наголосив, що питання боротьби з корупцією є одним з основних питань, що стосуються України у світі.

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Рада
НАБУ
НАЗК
корупціонери
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