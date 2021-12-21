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Головна Суспільство Стефанішина: 2022 року в Україні пройдуть перші навчання НАТО з кібербезпеки

Стефанішина: 2022 року в Україні пройдуть перші навчання НАТО з кібербезпеки

21 грудня, 2021 вiвторок
15:28
Суспільство Ольга Стефанішина

На початку 2022 року в Києві вперше організують навчання Північноатлантичного альянсу з кібербезпеки

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми очікуємо, що на початку 2022 року відбудуться міжнародні натовські навчання з питань кібербезпеки. Вони відбудуться в Україні, безпосередньо в Києві", - сказала вона на брифінгу "Річні підсумки щодо ЄС та НАТО".

Також Ольга Стефанішина додала, що пишається, що Україна вперше стане країною, яка прийме всі країни й команди Північноатлантичного альянсу.

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Новини
кібербезпека
Ольга Стефанішина
навчання НАТО
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