Стефанішина: 2022 року в Україні пройдуть перші навчання НАТО з кібербезпеки

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.



"Ми очікуємо, що на початку 2022 року відбудуться міжнародні натовські навчання з питань кібербезпеки. Вони відбудуться в Україні, безпосередньо в Києві", - сказала вона на брифінгу "Річні підсумки щодо ЄС та НАТО".



Також Ольга Стефанішина додала, що пишається, що Україна вперше стане країною, яка прийме всі країни й команди Північноатлантичного альянсу.

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