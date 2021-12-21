Стефанішина: 2022 року в Україні пройдуть перші навчання НАТО з кібербезпеки
На початку 2022 року в Києві вперше організують навчання Північноатлантичного альянсу з кібербезпеки
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Ми очікуємо, що на початку 2022 року відбудуться міжнародні натовські навчання з питань кібербезпеки. Вони відбудуться в Україні, безпосередньо в Києві", - сказала вона на брифінгу "Річні підсумки щодо ЄС та НАТО".
Також Ольга Стефанішина додала, що пишається, що Україна вперше стане країною, яка прийме всі країни й команди Північноатлантичного альянсу.
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