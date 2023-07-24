Про це повідомило агентство Reuters.

Компанії заявили, що угода ще потребує доопрацювання, а місце розташування заводу знаходиться на стадії розгляду. Також пізніше буде оголошено, скільки буде інвестовано в цей об'єкт і скільки людей на ньому працюватиме. Початкова виробнича потужність заводу становитиме 34 гігават-години.

"Цей новий завод сприятиме досягненню нашої агресивної мети - запропонувати щонайменше 25 нових акумуляторних електромобілів для північноамериканського ринку до кінця десятиліття", - йдеться в заяві генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса (Carlos Tavares).

Окрім цього, Stellantis, чиї бренди включають Peugeot, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Citroen і Opel, оголосила про плани досягти 100% продажів електричних легкових автомобілів в Європі й 50% електричних легкових і легких вантажівок в США до 2030 року. Щоб досягти цього, компанія заявила, що хоче забезпечити близько 400 ГВт-год місткості акумуляторів.

Також додається, що у 2021 році Stellantis заявила, що планує інвестувати $35 млрд у виробництво електромобілів і програмне забезпечення по всьому світу до 2025 року. Stellantis заявила, що другий завод з виробництва акумуляторів у США стане шостим, що сприятиме досягненню цілей компанії.

"Другий завод прискорить наше проникнення на ринок США", - заявив генеральний директор Samsung SDI Юн-хо Чой.