Стерненко подав касаційну скаргу у справі, де його засудили до року умовно
Активіст Сергій Стерненко оскаржив свій вирок у Верховному суді
Про це він написав у Telegram.
"Подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно за 1 неіснуючий патрон", - повідомив Стерненко.
- Нагадаємо, 23 лютого Сергію Стерненку дали 7 років та три місяці в'язниці, а також конфіскацію половини майна у справі про викрадення депутата райради від проросійської партії "Родіна" у 2015 році. У цій же справі засудили Руслана Демчука.
- Одеський апеляційний суд переглянув рішення першої інстанції та засудив активіста Стерненка до одного року умовно.
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