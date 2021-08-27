Стерненко подав касаційну скаргу у справі, де його засудили до року умовно

Про це він написав у Telegram.



"Подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно за 1 неіснуючий патрон", - повідомив Стерненко.

Нагадаємо, 23 лютого Сергію Стерненку дали 7 років та три місяці в'язниці, а також конфіскацію половини майна у справі про викрадення депутата райради від проросійської партії "Родіна" у 2015 році. У цій же справі засудили Руслана Демчука.

Одеський апеляційний суд переглянув рішення першої інстанції та засудив активіста Стерненка до одного року умовно.