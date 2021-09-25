Стерненко просить критично ставитися до анонімної експертизи на користь "тітушок" в його справі
Популярний український відеоблогер та громадський діяч, захисник Одеси в 2014 році Сергій Стерненко оприлюднив звернення до журналістів
Стерненко просить бути обачними в поширенні позиції сторони обвинувачення у справі про його необхідну оборону від "тітушок" й уникати однозначності та категоричності на користь нападників в інформуванні про хід судових засідань, передає Еспресо.TV.
Йдеться, зокрема, про поширену учора, 24 вересня 2021 року, новину, з посиланням на судово-медичну "експертизу", проведену не названим фахівцем. Отриманий в такий спосід "висновок", наголошує Сергій Стерненко, є "антинауковою маячнею, на підставі якої орли Венедіктової будуть просити дати мені 15 років (позбавлення волі - ред.)".
"Допитувати експертів Київського міського бюро судово-медичної експертизи Зосіменка та Михайленка. Експерти підтвердили, що для написання висновку вони залучили невстановлену особу, даних якої навіть нема у висновку (що вже ставить хрест на її допустимості)", - розповідає Стерненко.
"Зичу вам ніколи не опинятись на моєму місці та не захищати не тільки своє життя від виродків, що йдуть тебе вбивати, а й свою репутацію від "журналістів", які цим виродкам вирішили допомогти", - підсумовує громадський діяч.
- Стерненка, нагадаємо, звинувачують у нібито перевищенні меж необхідної оборони.
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