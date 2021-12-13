"Стирчать тільки голови пінгвінів": біля станції "Академік Вернадський" випало рекордні 262 см снігу
Українські полярники на антарктичній станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордну висоту снігу за цю зиму - 262 см, яка за прогнозами найближчим часом може збільшитися
Про це Національний антарктичний науковий центр написав у Facebook.
"Зараз біля нашої станції рекордна висота снігового покриву за всю нинішню зимівку - 262 см! З першого грудня, тобто коли в Антарктиді почалося літо, сніжить майже постійно, і за прогнозами наших метеорологів висота покриву може ще збільшитися", - йдеться у повідомленні.
Сніг повністю засипав гнізда пінгвінів, які знаходяться у низовинах. Полярники пишуть, що "з них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця". А пінгвінів, які побудували свої гнізда на узвишшях, засипало лише частково.
Водночас науковці зазначають, що до таких умов птахи пристосовані.
"Ці тварини можуть самі "відкопати" гнізда, роблячи тілом "труби" в снігу. Крім того, вони дуже прудкі. Зокрема, щоб пересуватися глибоким снігом, не йдуть, а лягають і ковзають черевом, розвиваючи швидкість до 6 км/год!", - йдеться у повідомленні.
У науковому центрі додають, що попри готовність до таких умов на станції все ж очікують "справжнього антарктичного літа" та скорішого завершення снігопадів.
- Нагадаємо, 9 грудня українські полярники помітили біля антарктичної станції "Академік Вернадський" двох перших у 2021 році малюків пінгвінів.
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