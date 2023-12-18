Стівен Фрай написав сценарій документального фільму "Ми вдома" про українських біженців

Про це пише Deadline.

Відомий британський актор, режисер і письменник Стівен Фрай виступив сценаристом повнометражної документальної стрічки "Ми вдома", що розповідає про українських жінок і дітей, які стали вимушеними переселенцями через російську військову агресію. Продюсеркою фільму стала британська акторка Кейлі-Пейдж Ріс, найбільш відома роллю Джулії Бофорт у серіалі "Сандітон", що є адаптацією незавершеного роману Джейн Остін.

Режисером виступив українець Антон Чистяков. Повнометражний фільм був повністю знятий у Сколе, Львівська область.

Стрічка зосереджується на історіях дітей, які були змушені покинути свої рідні міста через страх перед нападами та руйнуваннями Росії, а також проливає світло на їхню винахідливість. Історії кількох дітей з різних куточків країни описують їхні страхи, втрати та нові виклики, нагадуючи глядачам про силу людського духу.

"Чесно кажучи, я втрачаю дар мови, і для мене велика честь, що Стівен погодився стати оповідачем нашого документального фільму. Я написала особистого листа Стівену, в якому детально описала сам проєкт і неймовірну команду, яку ми долучили до цього проєкту. Фільм ще не вийшов у прокат, але його планують показати на фестивалі наступного року", — поділилась Ріс.

4 вересня відомий британський актор і письменник Стівен Фрай поділився світлиною, показавши, що прибув до Києва. Він поділився враженнями про Київ та зізнався, як відреагував на повітряну тривогу та побажав, щоб у Володимира Путіна стався інсульт.

Він також розповів про досвід перебування в укритті під час ракетного обстрілу РФ.