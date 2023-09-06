"Прокинувся о 04:45": британський письменник Стівен Фрай поділився досвідом перебування в укритті в Києві

Про це він написав у серії дописів на Instagram.

Нагадаємо, що в ніч на 6 вересня РФ атакувала Київ ракетами.

За словами Фрая, він прокинувся в готелі від наполегливого голосу, яких закликав усіх гостей прямувати до укриття через оголошення повітряної тривоги.

"Прокинувся о 04:45 ранку від наполегливого голосу, який наказував усім у готелі спускатися до бомбосховища. Отже, ми тут. Хтось показав мені застосунок для завантаження: як бачите, він теж наказує залишатися в укриття. Отже, ми всі в підвалі готелю. Кавоварка. Лежаки. Люди весело сміються та балакають. Жодного звуку дронів чи ракет... Година пізніше, і все ще немає відбою. Фактично нове оголошення: "Зверніть увагу, в місті вибухи. Залишайтеся в укритті!". Деякі гості готелю знизали плечима і повернулися до своїх номерів. 10 хвилин тому, але тепер сором’язливо з’являються знову", - розповів письменник.

Він зазначив, що деякі люди взяли з собою ноутбуки.

Пізніше Фрай написав, що в Києві відбій повітряної тривоги й люди вийшли з готелю.

"У Києві відбій і життя триває", - написав він.