"Прокинувся о 04:45": британський письменник Стівен Фрай поділився досвідом перебування в укритті в Києві
Британський письменник та актор Стівен Фрай, який прибув до Києва для участі в Саміті перших леді та джентльменів, поділився досвідом перебування в укритті
Про це він написав у серії дописів на Instagram.
Нагадаємо, що в ніч на 6 вересня РФ атакувала Київ ракетами.
За словами Фрая, він прокинувся в готелі від наполегливого голосу, яких закликав усіх гостей прямувати до укриття через оголошення повітряної тривоги.
"Прокинувся о 04:45 ранку від наполегливого голосу, який наказував усім у готелі спускатися до бомбосховища. Отже, ми тут. Хтось показав мені застосунок для завантаження: як бачите, він теж наказує залишатися в укриття. Отже, ми всі в підвалі готелю. Кавоварка. Лежаки. Люди весело сміються та балакають. Жодного звуку дронів чи ракет... Година пізніше, і все ще немає відбою. Фактично нове оголошення: "Зверніть увагу, в місті вибухи. Залишайтеся в укритті!". Деякі гості готелю знизали плечима і повернулися до своїх номерів. 10 хвилин тому, але тепер сором’язливо з’являються знову", - розповів письменник.
Він зазначив, що деякі люди взяли з собою ноутбуки.
Пізніше Фрай написав, що в Києві відбій повітряної тривоги й люди вийшли з готелю.
"У Києві відбій і життя триває", - написав він.
- Стівен Фрай прибув до Києва 4 вересня. Він буде ведучим на Саміті перших леді та джентльменів.
- 5 вересня він розповів, як кияни поводяться під час повітряної тривоги.
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