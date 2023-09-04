Відомий британський актор і письменник Стівен Фрай прибув до Києва

Про це він написав в Instagram, опублікувавши фото із вагона потяга.

"Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз…", - підписав Фрай фото.

У коментарі до допису британця українські користувачі висловлюють вдячність за підтримку та вітають Фрая з приїздом.

Напередодні організатори третього Саміту перших леді і джентльменів, який відбудеться 6 вересня у Києві, повідомили, що Фрай буде ведучим заходу.

"Він постійно підтримує Україну у її боротьбі за існування та незалежність, про що яскраво свідчать його інтервʼю з гостями. А окрім того, допомагав українцям пережити зиму разом з ініціативою ShelterBox, що збирала пожертви на теплий одяг та ремонт пошкоджених домівок", - написали у дописі.



Довідково: Стівен Джон Фрай - британський комедійний актор, письменник, сценарист, телевізійний ведучий, режисер, директор футбольного клубу Норвіч Сіті. Популярність здобув передусім своїми ролями у телевізійних серіалах, таких як "Чорна Гадюка" та "Дживс і Вустер", які були одними з багатьох робіт творчого тандему Фрая та Лорі. За межами Великої Британії Фрай найкраще відомий за роллю Оскара Вайлда у фільмі "Вайлд". Окрім роботи у кінематографі він веде свої шпальти у газетах і журналах та має у своєму доробку чотири романи й три частини автобіографії.