Стівен Кінг пообіцяв написати роман про пандемію COVID-19
Американський письменник Стівен Кінг заявив, що напише роман про пандемію коронавірусу
Про це Стівен Кінг заявив у етері ток-шоу The View з Вупі Голдберг.
За його словами, він планує написати роман про коронавірус.
"Я хочу написати книгу, яка буде присвячена безпосередньо коронавірусу. Я хочу взяти події 2020 року і подивитися, як вони покажуть себе в якості роману. Це буде складно", - розповів Кінг.
Про смертельну епідемію йдеться у іншому романі письменника "Протистояння", який було написано 1978 року та екранізовано у 2020-му. Сюжет розгортається під час пандемії, яка вбиває практично все населення світу. Після цього ті, хто вижив об'єднуються між собою в різні групи і починають воювати один з одним.
Проте, сам Стівен Кінг заявив, що коронавірус не схожий на події, що описані у "Протистоянні".
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