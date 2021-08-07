Стівен Кінг пообіцяв написати роман про пандемію COVID-19

Про це Стівен Кінг заявив у етері ток-шоу The View з Вупі Голдберг.

За його словами, він планує написати роман про коронавірус.

"Я хочу написати книгу, яка буде присвячена безпосередньо коронавірусу. Я хочу взяти події 2020 року і подивитися, як вони покажуть себе в якості роману. Це буде складно", - розповів Кінг.

Про смертельну епідемію йдеться у іншому романі письменника "Протистояння", який було написано 1978 року та екранізовано у 2020-му. Сюжет розгортається під час пандемії, яка вбиває практично все населення світу. Після цього ті, хто вижив об'єднуються між собою в різні групи і починають воювати один з одним.

Проте, сам Стівен Кінг заявив, що коронавірус не схожий на події, що описані у "Протистоянні".

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