English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Суспільство Майже 500 млн грн: столична прокуратура передала на потреби ЗСУ арештовані кошти

Майже 500 млн грн: столична прокуратура передала на потреби ЗСУ арештовані кошти

20 вересня, 2022 вiвторок
11:35
Суспільство арешт кайданки

Подільська окружна прокуратура Києва передала на потреби Збройних сил України майже 500 млн гривень, арештованих за кримінальним провадженням

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

За даними слідства, засновник одного з українських сільгосптовариств разом з представниками так званої ЛНР переоформив товариство в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади РФ. Пізніше він намагався вивести кошти в одному з українських банків. 

Прокуратура арештувала банківські рахунки засновника та передала всі розміщені на них кошти, 500 млн грн, на потреби ЗСУ. 

Наразі здійснюється досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності. 

  • Подільська окружна прокуратура раніше передала активи трьох асфальтобетонних заводів білоруських компаній вартістю 120 млн гривень в Агенство з розшуку та менеджменту активів. Компаніям висунуто підозру в привласненні коштів держбюджету з подальшим виведенням їх за кордон. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Китай
19 вересня, 2022 понедiлок
Китай вирощуватиме "власне НАТО", - експерт-міжнародник Краєв
Дмитро Пєсков
19 вересня, 2022 понедiлок
У Кремлі пригрозили "належною відповіддю" на спробу звільнити Крим
18 вересня, 2022 неділя
У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.37
    Купівля 40.37
    Продаж 41.19
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 41.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 вересня
12:41
Володимир Путін
Збірну Росії не пустили на ЧС з улюбленого виду спорту Путіна
12:15
Ексклюзив
україна польща
Українці надзвичайно мобільні, 430 тис. біженців уже мають роботу в Польщі, - місцевий політик Чех
12:10
Ексклюзив
Литва білорусь кордон
У Литві тривають дискусії щодо заборони в’їзду для громадян Білорусі, - членкиня комітету нацбезпеки Шакаліне
12:07
Сі Цзіньпін та його васал Путін
Китай поступово анексує Росію. Москва перетворюється з партнера на васала Пекіну, - The Sydney Morning Herald
12:03
обмін тілами
Україна повернула додому тіла 25 полеглих захисників
11:52
Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини Сіярто закликав ЄС відмовитися від нових санкцій проти РФ
11:42
на фото: балкер BC VANESSA
"Зернова ініціатива": до одеського порту зайшло четверте зафрахтоване ООН судно
11:40
прикордонник
Прикордонники ліквідували групу диверсантів, які намагалися переплисти Сіверський Донець
11:23
101-а американська дивізія
США посилюють вплив на пострадянські республіки: готові подарувати Узбекистану та Киргизстану бойову авіацію, - Politico
11:22
Дмитро Медведєв
Медведєв пригрозив, що після псевдореферендумів на Донбасі РФ зможе "використовувати всі сили самозахисту"
11:06
окупанти вивезли дітей
Росіяни крадуть українських дітей: до Москви вивезли ще 135 діток з Донеччини, – Андрющенко
10:33
Харківщина обстріл
На Харківщині двоє людей підірвалися на міні, ще трьох поранено внаслідок ворожих обстрілів
10:23
Ексклюзив
ЗАЕС і МАГАТЕ
Безпеку на ЗАЕС можуть гарантувати лише МАГАТЕ та міжнародні організації, - вчений Фукусімського університету Желєзняк
10:23
Нарендра Моді
Росія слабшає. Індія згортає співпрацю з РФ і шукає нових стратегічних партнерів
10:09
Андрій Ярмоленко
Ребров пояснив, чому Ярмоленко проміняв Англію на ОАЕ
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 вересня: євро і злотий трохи зросли у ціні
09:58
Внаслідок обстрілу загарбників у Краматорську пошкоджені навчальні заклади
За минулу добу загарбники вбили одного мирного жителя Донеччини, ще 12 дістали поранення
09:56
Ексклюзив
M-55S
Передача техніки часів СРСР не задовольняє потреб ЗСУ, - Згурець
09:40
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
Ердоган розповів, як з 2014 року просить "дорогого друга Путіна" повернути Крим
09:40
Інфографіка
Знищена техніка окупантів
За добу Росія втратила в Україні 160 військових, 4 танки, 5 безпілотників і літак, - Генштаб ЗСУ
09:36
Ексклюзив
На Херсонщині РФ почала психологічну підготовку місцевих жителів до "мобілізації", - перший заступник голови облради
09:27
Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
Росіяни вночі активно обстрілювали Донеччину: зруйновані приватні будинки, обвалилися під'їзди багатоповерхівки, є поранений
09:10
Богородичне
Розбиті будинки, величезні вирви та розкидані речі окупантів: українські воїни показали визволене село-привид Богородичне
09:07
Ексклюзив
як українська пісня підкорила світ
Найвдаліший проєкт Симона Петлюри: як українська пісня підкорила світ
08:59
На фото: вибух
В окупованому Мелітополі прогриміли два вибухи
08:56
Реджеп Ердоган
Ердоган заявив, що вторгненню РФ в Україну немає жодного виправдання
08:45
Ексклюзив
Через дії росіян потік біженців з окупованої частини Запорізької області знизився, - депутат облради Лишенко
08:32
Ексклюзив
луганда лнр
Псевдореферендуми в ОРДЛО ніяк не допоможуть росіянам, - боєць батальйону "Свобода" Назаренко
08:29
окупанти
Окупанти формують 4 стрілецькі батальйони та "мобілізують" викладачів і працівників єнакіївського заводу, - Генштаб
08:27
підводний човен
ЗСУ примусили РФ перекинути підводні човни із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка
08:25
на фото: зруйнований дім
Уночі окупанти обстрілювали Нікопольщину з "градів" та артилерії: випустили понад 100 снарядів
08:10
Микола Княжицький
Байден підтримав Тайвань
08:05
ЗСУ
Сили оборони відбили атаки ворога біля чотирьох населених пунктів, - Генштаб ЗСУ
07:47
Олександр Усик, Ентоні Джошуа, бокс
Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
07:40
ЗСУ
Українські воїни ліквідували 70% особового складу окупантів у Сватовому, - Генштаб ЗСУ
07:34
Огляд
50 друзів Путіна на чеських водах
50 друзів Путіна на чеських водах
07:11
F-16
Командувач ВПС США розповів, коли Україна може отримати винищувачі F-16
07:09
Закатований в Ізюмі
Стало відоме ім'я закатованого в Ізюмі українського бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
06:44
ДНР
ISW: Заклики до негайної анексії Донеччини та Луганщини свідчать, що контрнаступ ЗСУ викликає у РФ паніку
06:33
Дмитро Кулеба
На Генасамблеї ООН обговоримо дві великі теми - спецтрибунал для Росії й компенсацію збитків, - Кулеба
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV