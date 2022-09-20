Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, засновник одного з українських сільгосптовариств разом з представниками так званої ЛНР переоформив товариство в реєстраційних та податкових органах окупаційної влади РФ. Пізніше він намагався вивести кошти в одному з українських банків.

Прокуратура арештувала банківські рахунки засновника та передала всі розміщені на них кошти, 500 млн грн, на потреби ЗСУ.

Наразі здійснюється досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності.

Подільська окружна прокуратура раніше передала активи трьох асфальтобетонних заводів білоруських компаній вартістю 120 млн гривень в Агенство з розшуку та менеджменту активів. Компаніям висунуто підозру в привласненні коштів держбюджету з подальшим виведенням їх за кордон.

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