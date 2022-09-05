Прокуратура передала в АРМА активи трьох асфальтобетонних заводів, які належать білоруським компаніям

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як йдеться у повідомленні, за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва заарештовано та передано асфальтобетонні заводи білоруських компаній в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Вартість переданих активів становить близько 120 млн грн.

"Слідством встановлено, що в Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях, здійснюють діяльність ряд компаній, які спеціалізуються на виконанні різних видів дорожніх робіт. Кінцевим бенефіціарним власником вказаних компаній є Республіка Білорусь", - пише пресслужба.

Як зазначають правоохоронці, наразі у межах слідства досліджується діяльність цих компаній щодо привласнення коштів державного бюджету, що виділялися на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, з їх подальшою легалізацією та виведенням за кордон.

Також вивчається можливе фінансування компаніями дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами Центрального апарату СБУ.

Понад 2 млрд грн активів передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. Раніше вони належали Вінницькому підприємству з виготовлення побутової хімії. Серед арештованих активів - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.

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