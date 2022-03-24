Столицею України є Київ, хто хоче тікати – пишіть заяву: Порошенко пропонує звільняти високопосадовців, які відсиджуються під західним кордоном
Високопосадовці – народні депутати, урядовці та держчиновники – мають бути на робочих місцях у Києві, переконаний Петро Порошенко. У "Європейській Солідарності" пропонують передбачити покарання за фактичне дезертирство у тил для топ-чиновників
"Ми запропонували Верховній Раді обов’язково прибрати дезертирів і тих, хто тікає з Києва під приводом того, що вони будуть "зберігати інституційне управління". Столицею України є місто Київ. Ми будемо давати відсіч, і ніхто здавати столицю не збирається. Отже, хто хоче тікати з Києва: пишіть заяву, звільняйтеся і тікайте, залишаючи оборону нашої столиці без вашої участі", – зауважує Петро Порошенко.
Порошенко також повідомив, що у першому читанні парламент підтримав законопроект «ЄС» щодо можливості суміщення народними депутатами служби у ЗСУ чи теробороні. Цю ініціативу підтримали 347 народних депутатів.
"Ми усуваємо ті перешкоди, які раніше це забороняли робити. І у першому читанні цей закон був прийнятий конституційною більшістю", – констатує Порошенко.
Він також нагадав, що фракція "ЄС" пропонує посилити соціальні гарантії для добровольців з підрозділів територіальної оборони, створених у громадах.
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