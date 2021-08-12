Столицю Австралії закриють на семиденний карантин через один виявлений випадок коронавірусу
Зазначається, що це перший випадок коронавірус в місті за понад рік. Востаннє столицю закривала на карантин в квітні 2020 року. Тоді локдаун тривав 5 тижнів
Про це розповідає news.com.au.
"Ми не знаємо джерело інфекції, але велике розслідування ведеться вже кілька годин. Це найсерйозніша загроза громадському здоров'ю, з якою ми стикалися в цьому році, можливо, навіть з початку пандемії", - заявив глава представництва регіону Ендрю Барр .
Новий випадок COVID-19 став першим для Канберри більш ніж за рік. Останній раз Канберри закривали на "локдаун" в квітні минулого року, тоді карантин тривав п'ять тижнів.
Під час "локдауна" жителі столиці зможуть залишати свої будинки тільки для походу в магазин за необхідними товарами, по роботі і навчанні, якщо немає можливості працювати і займатися дистанційно, а також для відвідування лікарень, і щоб зробити щеплення. Буде дозволено займатися спортом на вулиці, але не більше години в день.
Кілька політиків вже покинули або збираються покинути столицю, щоб продовжити свою роботу в інших містах. Політики, які залишаться в Канберрі, зможуть відвідувати парламент по роботі.
"Локдаун" почнеться в четвер о 17:00 за місцевим часом.
Більше половини жителів Канберри старше 15 років отримали як мінімум одну дозу вакцини і 25,9% жителів отримали обидві дози.
На даний момент "локдаун" вже протягом семи тижнів діє в найбільшому місті Австралії Сіднеї. Також минулого тижня влада ввела "локдаун" у другому за величиною місті країни Мельбурні.
Всього за весь період пандемії в Австралії було зареєстровано понад 37 тис. Випадків зараження коронавірусів і 947 смертей від захворювання.
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