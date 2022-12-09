Столтенберг вважає, що великої війни Росії з НАТО вдасться уникнути

Столтенберг сказав в інтерв’ю NRK, оприлюдненому у п’ятницю.

"Я побоююсь, що війна в Україні вийде з-під контролю й переросте у велику війну між НАТО й Росією. Але я впевнений, що нам вдасться цього уникнути", – сказав він, зазначивши, що Альянс посилив присутність на східному флангу.

Окрім цього, на думку генсека НАТО, Путін не може сумніватися в готовності Альянсу захищати своїх членів:

"Найважливіше завдання НАТО – запобігти повномасштабній війні в Європі, й саме над цим ми працюємо кожен день".

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Зокрема Столтенберг вважає, що Путін прорахувався, коли вирішив вторгнутися в Україну.

"Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки – він мобілізує ще більше підтримки для України", – констатував він.

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Водночас генсек Альянсу також застеріг, що не варто недооцінювати небезпеку ситуації, в якій перебуває світ.

"Ми постали перед випробуванням того, чи може свобода дати відсіч авторитарному режиму. Розумію тих, хто вважає, що ціни на їжу й електрику надто високі. Це – болюча ціна, яку платимо ми в Європі. Але якщо Путін переможе Україну й поставить під загрозу нашу свободу, нам доведеться заплатити ціну набагато вищу", – наголосив Столтенберг.

2 грудня генеральний секретар НАТО Столтенберг виступив на захист Берліна, який критикують за недостатню військову допомогу Україні. За його словами, Столтенберг очікує, що всі союзники, включно з Німеччиною, будуть робити більше.

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